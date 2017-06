Sport | Montag, 26. Juni 2017 Montag, 26. Juni 2017

SC Degenfeld zieht positive Bilanz zur Einweihung der neuen Schanze

Es klappert auf dem Festplatz unterhalb der neuen K-​ 75 -​Schanze in Degenfeld. Das Festzelt wird abgebaut und auch alle anderen Utensilien wie mobile Werbebanner, Bänke, Tische und Pavillons müssen weggeräumt werden. 20 Helferinnen und Helfer packten auch am Montag mit an, um das tolle Festwochenende in Degenfeld endgültig abzuschließen.

139

27

Mittendrin war auch wieder Frank Ziegler, der Vorsitzende des SC Degenfeld, der einen Tag nach dem großen Skispringen von der neuen Mattenschanze mit insgesamtSpringerinnen und Springern durchschnaufen konnte.In einer kleinen Rückschau auf das Wochenende zeigt sich Frank Ziegler sehr zufrieden mit allem, was an den drei Tagen passierte. „Bereits am Freitag zeigte sich die gute Laune der Besucher bei unserem Partyabend mit der Band ‚Albkracher‘. Es war eine tolle Stimmung, alles war friedlich, das Zelt gut gefüllt.“ Auch am Samstag war rund um die Schanze schon einiges geboten. Die Skispringer konnten bei ersten Trainingssprüngen mit Weitenmessung die Schanze austesten. Und am Abend sorgte „More Fun“ für eine tolle Big-​Band-​Show im Festzelt. „Toll war es und es fand einen guten Zuspruch, dass die Besucher am Samstagabend die beiden Bundestrainer und die Sportlerinnen und Sportler der A-​Mannschaften im Podiumsgespräch erleben konnten. Viele Bilder wurden gemacht und alle mussten ebenso wie am Sonntag fleißig Autogramme schreiben“, resümierte Frank Ziegler den Samstag. Mehr dazu in der RZ vom. Juni.