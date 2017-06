Sport | Mittwoch, 07. Juni 2017 Mittwoch, 07. Juni 2017

Doreen Brendle überzeugt mit Platz sechs in Walsrode

Fotos: Jörg Frenze

Nach dem ersten Auftritt bei den süddeutschen Meisterschaften folgte die internationale deutsche Meisterschaft für die Gmünderin Doreen Brendle in der Bikini-​Shape-​Klasse der Damen. „Dieses Mal wurden die Ü 30 – und U 30 -​Klassen zusammengelegt. Ich wurde Sechste unter 17 Konkurrentinnen. Ich bin stolz auf diese Leistung“, so Brendle.

Es war kein Vergleich zu den Süddeutschen für die-​Jährige ein paar Wochen vorher. „Alles lief professioneller ab und das Teilnehmerfeld war noch stärker. Die Jury bewertete fairer und ging nicht nur nach Namen, die schon länger beim Bodybuilding dabei sind“, äußerte sich Doreen Brendle nach dem sechsten Platz in Walsrode. Die-​jährige Gmünderin muss für das nächste Jahr an ihrer Präsentation noch arbeiten, dann ist ein Podestplatz drin. „Ich muss mich noch besser in Szene setzen. Hier haben die anderen Damen einfach mehr Erfahrung und sie wissen besser, wann sie sich mit welcher Pose in Szene setzen können“, erklärt Brendle.Mehr in der RZ am. Juni.