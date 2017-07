Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 11. Juli 2017 Dienstag, 11. Juli 2017

Politische Podiumsdiskussion am Parler-​Gymnasium

Vor der kommenden Bundestagswahl am 24 . September, hat das Parler-​Gymnasium lokal bekannte Politiker nach Gmünd eingeladen, um mit den neuen jungen Wählern zu diskutieren. Norbert Barthle (CDU), Christian Lange (SPD), Melanie Lang (Grüne) und Alexander Relea-​Linder (Linke) waren sich in einem Punkt einig: „Ihr müsst Euch einmischen.“

Eingeladen wurden die vier Parteien des aktuellen Bundestags. Und alle vier Politiker hatten zwar viele unterschiedliche Sichtweisen, aber beim entscheidenden Punkt des Vormittages waren sich alle einig, was Norbert Barthle mit folgenden Worten auf den gemeinsamen Nenner brachte: „Engagieren Sie sich in der Politik, egal in welcher demokratischen Partei. Sie müssen sonst damit leben, dass die Älteren den Jüngeren in den nächsten Jahren das Fell über die Ohren ziehen.“

An einem Beispiel machte Barthle diesen gemeinsamen Aufruf der vier eingeladenen Parteien noch deutlich: „In 15 Jahren werden eineinhalb Arbeitskräfte einen Rentner zahlen müssen. Dieser demographische Wandel lässt sich nicht aufhalten, aber die jungen Leute müssen sich einmischen, wenn Sie später nicht alles bezahlen wollen und vor allem auf politischer Entscheidungsebene mitsprechen wollen.“ Hierbei war es auch jedem Redner wichtig, dass wieder eine neue Kultur des „Miteinander-​Redens“ aufgebaut wird. „Die sozialen Netzwerke sind eine Chance, auch für die Politik, aber es darf keinen rechtsfreien Raum geben, weder offline noch online. Daher sind wir froh, dass der erste Schritt getan wurde, um den Menschen zu signalisieren, dass online nicht mehr erlaubt ist als offline“, erklärte Christian Lange das neue Gesetz.

