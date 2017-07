Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 12. Juli 2017 Mittwoch, 12. Juli 2017

Sanierung der B 298 : Vollsperrung von 24 . August bis 8 . September

Foto: rw

Das Nadelöhr nach Norden, die B 298 zwischen Gmünd und Mutlangen, erhält einen neuen Fahrbahnbelag. Eigentlich erfreulich, aber mit einer vierwöchigen halbseitigen und zweiwöchigen Komplettsperrung verbunden. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 17 . Juli.

Seit März sorgt die Bfür Gesprächsstoff, als die Rems-​Zeitung die Überlegungen der Straßenplaner publik machten, die Fahrbahn von drei auf zwei Spuren zu reduzieren zugunsten eines Radwegs. Der Radweg kommt nicht, aber in den Kurven wird die Mutlanger Straße künftig nur noch zwei breitere Spuren besitzen, Überholen ist in diesem gefährlichen Abschnitt dann nicht mehr möglich.Dreispurig ausgebaut wurde die Bin den frühener Jahren. Nach überJahren weist der obere, außerörtliche Teil bis zur Einmündung der Gmünder Straße (alte Bnach Mutlangen) starke Schäden wie Spurrinnen, Ausbrüche und Verdrückungen auf. Der untere, steile Teil zwischen den Einmündungen Becherlehenstraße und Franz-​Konrad-​Straße wurde zuletztsaniert, ist aber ebenfalls schadhaft. Die Erneuerung ist fällig, so Jürgen Elßer (Baureferat Ost), den Auftrag führt fürEuro die Firma Haag Bau aus Neuler aus.Die Sanierung unterteilt das Baureferat Ost des Regierungspräsidiums in zwei Abschnitte:Abschnitt. Juli bis. August) zwischen Einmündung Franz-​Konrad-​Straße und Einmündung Gmünder Straße in MutlangenAbschnitt. August bis. September) zwischen Einmündung Becherlehenstraße und Franz-​Konrad-​Straße. Im zweiten Bauabschnitt ist das Straßenstück komplett gesperrt. Mehr darüber in der RZ vom. Juli