Schwäbisch Gmünd | Samstag, 15. Juli 2017 Samstag, 15. Juli 2017

Italienische Nacht in Gmünd

Galerie (9 Bilder)

Fotos: smm

Am Samstag, 15 . Juli, startete um 11 Uhr die siebte Auflage der „Italienischen Nacht“ auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd. Bereits zur Mittagszeit waren viele gekommen, um sich an einem der vielen Stände eine mediterrane Leckerei zu gönnen.

2010

18

30

17

Leckere italienische Spezialitäten, Wein, „Più Bella Cosa“ von Eros Ramazzotti, mediterranes Flair: Die „Italienische Nacht“ auf dem Unteren Marktplatz hat in den vergangenen Jahren viele Fans in Schwäbisch Gmünd und weit in die Region hinein gefunden. Im vergangenen Jahr wurde dievom einem Gmünder Einzelhändler ins Leben gerufene Veranstaltung mit Blick auf die Terminkollision mit dem Staufer-​Festival ausgesetzt. Dieses Jahr kommen nun wieder alle Italo-​Fans und Feierfreunde auf ihre Kosten. Musik gibt es abUhr. Mehr über die Veranstaltung lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag,. Juli.