Sport | Mittwoch, 19. Juli 2017 Mittwoch, 19. Juli 2017

24 . Kinder-​Sport-​Spaß-​Fest in Schwäbisch Gmünd

Galerie (4 Bilder)

Fotos: edk

„Es ist in Deutschland wohl das größte Kinder-​Sport-​Spaß-​Fest. Die Kinder nutzen das vielfältige Angebot“, erklärt Klaus Arnholdt, Leiter des Amts für Bildung und Sport das riesige Interesse der 2250 Grundschüler. Es ist aber auch ein Fest, „und es lebt von den Begegnungen der Schulen“, sagt Frank Wendel vom Sportamt.

24

20

Am Mittwoch fand in den Sportanlagen des Schwerzers bereits das. Schwäbisch Gmünder Kinder-​Sport-​Spaß-​Fest statt. Hierzu waren alle Grundschüler der städtischen Schulen sowie der Klosterbergschule, Martinusschule und St. Josef eingeladen.Bei diesem Fest stehen nicht die sportlichen Höchstleistungen im Vordergrund. Vielmehr gilt es, die Kinder für sportliche Aktivitäten zu begeistern. Die Kinder besuchten in Gruppen verschiedenste Sportstationen. Die drei Stadtsportlehrer Paul Schneider (Turnen), Lutz Dombrowski (Leichtathletik) und Patrick Engel (Schwimmen) haben für die Kinder wieder vielfältige Angebote zusammenstellen. Ebenfalls großes Engagement zeigten die Vereine FC Normannia Gmünd (Hockey und Fußball), der TSB Gmünd (Rückschlagspiele) sowie die Studenten der PH Gmünd im Bereich Ausdauersport und das DRK beim Rollstuhlparcour.Mehr in der RZ am. Juli.