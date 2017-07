Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 19. Juli 2017 Mittwoch, 19. Juli 2017

Hallenbad-​Diskussion, Bebauungspläne für urbanes Wohnen und neuer Solarpark

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Der Standort sowie das Ausschreibungsverfahren für einen Hallenbad-​Neubau wurden gestern im Rathaus ebenso beraten wie verschiedene Projekte für urbanes Wohnen und ein neuer Solarpark bei Herlikofen.

Die Fraktionen kritisierten, dass die Vorab-​Information durch die Stadtverwaltung in Sachen Hallenbad erst am Morgen des Sitzungstags zugestellt worden sei. Dies sei zu kurzfristig, um bereits eine Entscheidung zu treffen. OB Arnold und Bürgermeister Bläse appellierten hingegen, eine Entscheidung noch vor der Sitzungspause zu treffen, weil die Zeit dränge. Zudem gehe es ja noch gar nicht um eine Bauentscheidung. Einigkeit herrschte hingegen hinsichtlich der Bebauungspläne, die dem Trend zum Wohnen in der Stadt ebenso entgegen kommen wie der gebotenen Rücksichtnahme auf die freie Landschaft. Wer es genauer wissen möchten: In der Rems-​Zeitung wird am. Juli ausführlich darüber berichtet.