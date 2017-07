Sport | Samstag, 22. Juli 2017 Samstag, 22. Juli 2017

Der VfB Stuttgart in der Saison 2017 /​ 18

Achtung Fußballfreunde: Nach dem Abstieg des VfB Stuttgart vor einem Jahr haben die VfBler den sofortigen Wiederaufstieg in die 1 . Bundesliga geschafft. Mit einer veränderten Mannschaft geht der VfB in diese Saison. Dazu gibt es jetzt ein „Poster“.

Wie der neue VfB aussieht, kann man am Samstag in der Rems-​Zeitung auf einer ganzen Seite sehen. Das Mannschaftsbild für alle VfB-​Fans und solche, die es vielleicht in dieser Runde noch werden. Seitegehört allein dem VfB — bitte weitersagen!