Sport | Sonntag, 23. Juli 2017 Sonntag, 23. Juli 2017

FC Normannia bezwingt Freiberger U 19 mit 5 : 0

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Am Samstag testete Normannia-​Trainer Holger Traub seinen Kader beim Turnier in Steinach. Allerdings musste er auf fünf Spieler verzichten, so standen ihm 13 Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung. Gegen die A-​Junioren aus Freiberg gewann der FCN dann am Sonntag verdient mit 5 : 0 .

1

0

2

0

24

In der Vorrunde mussten die Normannen gegen zwei Landesligisten und einen Verbandsligisten antreten. Als Fazit konnte Holger Traub von diesem Turnier mitnehmen: „Die Mannschaft gefiel durch ein gutes Kombinationsspiel, wirkte spielfreudig, aber leider war das größte Manko wieder einmal die Chancenverwertung“ und dieses Manko sollte sich schlussendlich auf den Turnierverlauf der Normannen negativ auswirken.Beim Testspiel am Sonntag gegen die A-​Junioren des SGV Freiberg war der FC Normannia Gmünd die dominante Mannschaft, sowohl in der Balleroberung als auch im Ballbesitz. Bereits nach sechs Minuten lief Dominik Pfeifer (Neuzugang aus Essingen) alleine auf das Freiberger Tor zu und traf souverän unten rechts zum. Erneut sechs Minuten später zeigte Torjäger Felix Bauer seine Qualität, nachdem Nermin Ibrahomovic noch scheiterte, staube Bauer zumab. Mehr in der RZ am. Juli.