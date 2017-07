Sport | Dienstag, 25. Juli 2017 Dienstag, 25. Juli 2017

Haghof-​Golfer spenden 13 860 Euro für Flüchtlings-​Lernwerkstatt

Bei einem großen Benefiz-​Turnier am letzten Samstag spendeten die Turnierteilnehmer des Golf-​und Landclubs Haghof 13 860 Euro für die Lernwerkstatt Welzheim.

Die Einrichtung dieser Lernwerkstatt dient der weiteren Integration der Flüchtlinge im Welzheimer Raum, fördert Verstehen und Verständnis untereinander und zeichnet Zukunftsperspektiven auf. Die Verantwortlichen der bestehenden Arbeits– und Freundeskreise für Flüchtlinge in Alfdorf, Kaisersbach und Welzheim haben bereits im letzten Jahr die Entscheidung getroffen, eine zentrale Lernwerkstatt für Geflüchtete einzurichten. Diese wurde in Welzheim am Dienstag letzter Woche in Betrieb genommen. In dieser Lernwerkstatt sollen grundlegende Handfertigkeiten und Techniken im Umgang mit Werkzeugen, Maschinen und Materialien erlernt werden mit dem Ziel, geeignete Personen auf die Berufs– und Arbeitswelt vorzubereiten. Die Lernwerkstatt steht unter der Trägerschaft des Kreisdiakonieverbandes Rems-​Murr. Golf wurde natürlich auch gespielt. Beim nicht vorgabewirksamen Vierer mit Auswahltreibschlag spielten Zweierteams gegeneinander und kämpften (wobei der Spaß auch nicht zu kurz kam) um den Sieg in der Brutto– und in den Nettowertungen. Brutto-​und damit Turniersieger wurden mitBruttopunkten Sybille und Jochen Fezer aus Urbach. Die Netto A Preise gingen an Werner und Dorothe Bühner (Schorndorf), Eckard und Christine Munz (Rosengarten) und Albert und Annegret Buchwald aus Winnenden.Mehr in der RZ am. Juli.