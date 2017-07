Sport | Donnerstag, 27. Juli 2017 Donnerstag, 27. Juli 2017

Bogenlaufen, European Cup in Berlin: Doppelsieg für Katharina Pausch

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Die SV Bau Union Berlin richtete am vergangenen Wochenende die erste von zwei Etappen des Run Archery European Cups, der inoffiziellen Europameisterschaft im Bogenlaufen, aus. Mit Katharina Pausch, Niklas Krause und Philipp Baur stellte der SV Straßdorf drei von insgesamt sieben deutschen Nationalmannschaftsmitgliedern.

Mit dem Sprint ging es los. Katharina Pausch überzeugte bereits in der Qualifikationsrunde durch hervorragende Lauf– und Schießleistungen. Souverän qualifizierte sie sich für das Damen-​A-​Finale. Diem Laufdistanz mit zwei Schießeinlagen, je einmal stehend und kniend, absolvierte Pausch scheinbar mühelos. Im Finale ließ sie sich von der Konkurrenz aus Deutschland und Frankreich nicht beeindrucken und lief ein herausragendes Rennen. Sowohl bei den Damen als auch bei den Juniorinnen erreichte sie den ersten Platz.Das stark besetzte Teilnehmerfeld der Herren mit Bogenläufern aus Deutschland, Russland, Tschechien, den Niederlanden und Frankreich musste sich über eine Qualifikationsrunde ins Semifinale und schließlich ins Finale durcharbeiten. Philipp Baur und Niklas Krause zeigten erneut, dass sie sich in einer sehr guten Form befinden und erreichten souverän das Herren-​A-​Finale. Bereits in den Vorläufen zeigte sich, dass nur mit nahezu fehlerlosen Schießleistungen ein Platz auf dem Podest erreichbar sein würde. Dies war aufgrund der starken, böigen Windverhältnisse alles andere als einfach. Baur kämpfte mit dem Wind und erreichte in der Juniorenwertung (bisJahre) den dritten Platz – zeitgleich mit dem Zweitplatzierten. Er hatte lediglich mehr Strafrunden auf seinem Konto.Mehr in der RZ am. Juli.