Schwäbisch Gmünd | Montag, 31. Juli 2017 Montag, 31. Juli 2017

Fundraising-​Tour für die Ärmsten

Nicole Mtawa wollte nach ihrem Studium die Welt bereisen wie viele andere auch. Die Reise aber, die nun schon ein paar Jahre zurückliegt, änderte alles. Auch die Zukunftspläne der Gmünderin. All das Elend und die Armut in der Dritten Welt vor Augen beschloss sie, den Ärmsten zu helfen. Ein Gedanke, der auch heute noch über allem steht

Um möglichst viele Menschen für das neueste Vorhaben zu gewinnen, startet Nicole Mtawa bald eine Fundraising-​Tour. Ab, so der Plan, soll in Tansania eine Kindertagesstätte für bis zuvollpflegebedürftige Kinder gebaut werden. Was in der Vergangenheit alles realisiert wurde und warum pünktlich zur Fundraising-​Tour auch ein Kinofilm gezeigt wird, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.