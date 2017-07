Schwäbisch Gmünd | Freitag, 07. Juli 2017 Freitag, 07. Juli 2017

Bosch AS: Schadenersatz in Millionenhöhe droht

Auf Bosch Automotive Steering Schwäbisch Gmünd kommt offenbar von BMW eine Schadensersatzforderung in zweistelliger Millionenhöhe zu. Das verbreiten am Freitagmorgen verschiedene Medien, darunter auch der SWR, unter Berufung auf einen Bericht in der Stuttgarter Zeitung.

Bosch AS hat noch für Freitag eine Stellungnahme angekündigt. Hintergrund sind die Lieferschwierigkeiten im Mai, als bei BWM die Autoproduktion unterbrochen werden musste, weil Bosch AS vorübergehend nicht mehr in der Lage war, Lenkungsteile zu liefern. Dies hatte wiederum die Ursache bei einem Bosch-​Zulieferer in Italien. Aufgrund dieser Kettenreaktion konnte BMWFahrzeuge nur mit Verspätung bauen und ausliefern. Näheres dazu am Samstag in der Rems-​Zeitung.