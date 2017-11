Schwäbisch Gmünd | Freitag, 11. August 2017 Freitag, 11. August 2017

Dreherhof bekommt neues Katzenhaus

Im Tierheim Dreherhof, das vom Tierschutzverein Ostalb betrieben wird, wird derzeit gebaut. Es entsteht ein neues Katzenhaus, die Baukosten belaufen sich auf über 400000 Euro, wovon der Landkreis den größten Teil übernimmt. Dennoch muss der Betrieb auch in den Ferien weitergehen.

13

70

250

Im Oktober soll der Neubau eingeweiht werden können. Die Katzen sind derzeit im Hundehaus untergebracht, was zur Folge hat, dass für die Hunde im Moment nur wenig Platz vorhanden ist. Tierheimleiter Hans Wagner und sein Team haben jetzt geradeHunde zu betreuen, dazu kommen etwaKatzen. RundTiere werden in jedem Jahr über den Dreherhof vermittelt. Wie die Situation derzeit im Dreherhof ist, das kann man am Samstag in der Reportage der Rems-​Zeitung lesen.