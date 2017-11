Sport | Freitag, 11. August 2017 Freitag, 11. August 2017

Verletzung Carina Vogt: Bundestrainer Andreas Bauer nimmt Schuld auf sich

Foto: edk

Beim Auftakt des Sommer-​Grand-​Prix in Courchevel (Frankreich) erwischte Carina Vogt vom SC Degenfeld auf der Großschanze einen perfekten Sprung im Training.

„Wir waren zwei Sekunden zu langsam, ich wollte gerade meinem Co-​Trainer über Funk mitteilen, dass der Anlauf verkürzt werden muss, da war Carina leider schon in der Spur. Ich bin jedoch froh, dass sich unsere beste deutsche Skispringerin nur eine Kniegelenkszerrung zuzog. Carina hat großen Mut bewiesen, sonst wäre wohl das Kreuzband gerissen“, sagt Bundestrainer Andreas Bauer.Er konnte nicht schlafen und macht sich auch zwei Tage nach der Verletzung von Carina Vogt große Vorwürfe: „Es ist unsere Schuld, dass Carina gestürzt ist. Carina hat in Frankreich eine überragende Form gezeigt. So gut habe ich sie weder bei der Weltmeisterschaft noch bei Olympia bisher gesehen. Und dann kam plötzlich Aufwind in den Hang und wir waren zwei Sekunden zu spät dran. Das Trainerteam hat seine Lehren daraus gezogen und wir nehmen uns in Zukunft noch mehr Zeit, egal ob es von denanderen Trainern und Betreuern Druck gibt“, erklärt Bauer.Mehr in der RZ am. August.