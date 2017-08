Schwäbisch Gmünd | Montag, 14. August 2017 Montag, 14. August 2017

Wer hat die größte/​schönste Sonnenblume?

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Jetzt stehen sie wieder in voller Blüte: die Sonnenblumen. Ganze Felder oder einzelne in den privaten Gärten. Manche sind „wild“ gewachsen, andere ganz bewusst gesät bzw. gepflanzt. So hat uns Robert Steiner dieses Bild zugesandt, das er in der Gartenanlage Ost gemacht hat. Diese Sonnenblume mit 32 Blüten ist aus dem Komposthaufen heraus wild gewachsen.

19

In jedem Jahr schicken uns viele Sonnenblumenfreunde Bilder ihrer besonders schönen oder großen Exemplare ein. Jeder meint, die größte Sonnenblume im Garten zu haben. Wir fordern daher alle Leserinnen und Leser auf: Stellen Sie sich vor ihr Prachtexemplar, machen Sie ein Foto und schicken Sie uns das Bild zu. Die größten oder schönsten Sonnenblumen werden wir dann veröffentlichen. Aber eine Bitte hätten wir noch: Bearbeiten Sie das Foto nicht, schicken Sie uns das Originalbild in voller Auflösung an redaktion@​rems-​zeitung.​de. Einsendeschluss ist Samstag,. August.