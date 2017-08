Sport | Dienstag, 15. August 2017 Dienstag, 15. August 2017

Damen des GC Hetzenhof können den Durchmarsch in die 1 . Liga packen

Das Aufstiegsspiel der Damen des Golfclubs Hetzenhof zur 1 . Bundesliga beim GC Reichswald gegen den Frankfurter GC steigt am kommenden Samstag, 19 . August, ab 7 . 30 Uhr und nicht wie zunächst vorgesehen am Sonntag. Das Team von Trainer Marco Müntnich hat die ganz große Chance, nach dem Aufstieg in die 2 . Liga den sofortigen Durchmarsch in die 1 . Liga zu schaffen.

„Frankfurt ist sicher der große Favorit, da sie über sehr viel Erfahrung im Team verfügen. Dennoch wollen wir unser Bestes geben und dann wird man nach neun Matches sehen, wer sich über den Aufstieg in die 1. Liga freuen darf“, berichtet Hetzenhof-​Coach Marco Müntnich, der jedoch nicht seine beste Truppe aufs Feld schicken kann.

Maxi Roth wird wieder zurück in die USA müssen und fehlt den Damen des GC Hetzenhof. Folgende Spielerinnen werden mitfahren und am Freitagabend muss dann entschieden werden, wer am Samstag ab 7.30 Uhr beginnt: Vivienne Bühle, Caroline Hermes, Patricia Schmidt, Chiara Jetter, Selina Budde, Katharina Rösch, Marina Müller, Franziska Rösch, Carina Kunz, Susan Reichert und Lisa Kunz. „Es wird auf die Tagesform und die Nerven ankommen. Es spielt keine Rolle, wer welches Ergebnis im Vorfeld schon hatte. Wir geben Vollgas und sollte der Aufstieg gelingen, wäre es die Krönung einer schon herausragenden Saison. Sollten wir verlieren, wäre es kein Beinbruch, da der Meistertitel in der 2. Liga als Aufsteiger schon die Schulnote eins verdient hat“, äußert sich Marco Müntnich. Auch Kapitänin Carina Kunz weiß, dass Frankfurt etwas stärker aufgestellt ist auf dem Papier, aber: „Wir müssen von neun Spielen fünf gewinnen, dann steigen wir auf.“

