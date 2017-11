Schwäbisch Gmünd | Freitag, 18. August 2017 Freitag, 18. August 2017

Samstagsreportage: Traditionsberuf Fleischer

Die Anzahl der Fleischerlehrlinge ist überschaubar geworden – gerade einmal acht junge Menschen beginnen diesen Herbst in Ostwürttemberg eine Lehre. Zahlen, die nachdenklich stimmen.

Noch ehe die auf der Straßenseite gelegene Metzgerei zu Wochenbeginn die Türen öffnet, herrscht bereits geschäftiges Treiben in der Donzdorfer Straßein Straßdorf. Denn immer montags, kurz nachdem die Lebendschau – die Schlachttieruntersuchung – durch den Tierarzt erfolgt ist, wird im hinteren Bereich geschlachtet. Und das in aller Frühe. Vom Alltag in der Metzgerei und den Schwierigkeiten, Fleischer-​Nachwuchs zu finden, berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagsreportage.