Schwäbisch Gmünd | Freitag, 25. August 2017

Anna Rupprecht Botschafterin für „Herzenswege“ in Gmünd

Zum Skispringen gehören Schnee und frostige Temperaturen. Dabei ist die sehr erfolgreiche Skispringerin Anna Rupprecht vom Wesen her eher ein Sonnenkind! Und damit als neue Patin der „Herzenswege“ in Gmünd eine geradezu ideale Botschafterin für das generationsübergreifende Projekt.

Viele denken, dass Senioren in Deutschland sehr gut versorgt sind – finanziell durch ihre Rente und menschlich durch vielfältige soziale Dienste. Doch dies trifft keineswegs für alle alten Menschen zu. Manche kommen mit ihrem monatlichen Einkommen kaum über die Runden, und viele verbringen ihren Lebensabend in Einsamkeit. Daran etwas zu ändern ist das Ziel des Gmünder Projekts „Herzenswege“. Wie diese Hilfe konkret aussieht und was Anna Rupprecht zum Gelingen beitragen kann, steht in der Rems-​Zeitung vom. August!