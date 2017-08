Schwäbisch Gmünd | Montag, 28. August 2017 Montag, 28. August 2017

Motorradfahrer sind immer gefährdet

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Das Freiheitsgefühl auf dem Motorrad wird von begeisterten Fahrern oft als einzigartig beschrieben. Vorsicht ist allerdings geboten, die Verletzungsgefahr bei Unfällen ist erheblich. Nicht immer wird damit angemessen umgegangen.

Dass der Schutz auf dem Motorrad ungleich geringer und im Gegenzug das Verletzungsrisiko höher ist, dessen sind sich die meisten natürlich bewusst. Das Problem beim Bike: Es fehlen der Blechkasten außen herum und der Gurt. „Deshalb hat auf dem Motorrad schon ein kleiner Fehler eine große Wirkung, “ sagt Bernhard Kohn, Pressesprecher der Polizei in Aalen. Dann gibt der Polizeisprecher noch etwas zu bedenken: „Die Hauptunfallursache bei Motorradfahrern ist die Geschwindigkeit.“ Ausführlicher Bericht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.