Biergarten Zeiselberg: Betreiber und Investor wollen Tradition pflegen

Auf dem Zeiselberg haben jetzt Gastronom Hannes Barth (Betreiber) und die Geschäftsleitung der Lammbrauerei Untergröningen (zukünftiger Investor) erklärt, wie es mit dem beliebten Gmünder Biergarten weitergeht.

Die Biergarten-​Gastronomie auf dem Zeiselberg unter der Regie des leidenschaftlichen und bodenständigen Gastronoms Hannes Barth ist Kult und erfreut sich riesengroßer Aufmerksamkeit. Aktuell gibt es in der Bürgerschaft viele Fragen: Wie geht es nun im Hinblick auf die Remstalgartenschaumit den Planungen für den beliebten Biergarten im Zusammenhang mit dem vielfach von Stadtverwaltung und Gemeinderat propagierten „Leuchtturmprojekt“ ganz konkret weiter? Hannes Barth und Andreas Kunz, Geschäftsführer der Lammbrauerei Untergröningen, gaben sich jetzt als zukünftige Partner auf dem Zeiselberg zu erkennen. Die Lammbrauerei tritt als Investor für die Verfestigung des Biergartens als Ganzjahresbetrieb auf. Der „Bergrestaurant“ wird dann von Hannes Barth gepachtet, der das beliebte schwäbische Biergartenflair mit seinen rundMitarbeitern weiter und bewährt pflegen will. Die Eröffnung ist für Osterngeplant. In diesem Jahr wird sich am laufenden Biergartenbetrieb noch nichts ändern.