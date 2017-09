Sport | Sonntag, 10. September 2017 Sonntag, 10. September 2017

Lauterner Landschaftsläufe: Großkopf und Bauer dominieren

Das etwas triste Wetter war wohl dafür verantwortlich, dass an den Lauterner Landschaftsläufen nicht ganz so viele Läuferinnen und Läufer teilnahmen als 2016 . Bei der 13 . Auflage hatten Johannes Großkopf und Silke Adelsberger beim Lappertallauf über 12 , 6 Kilometer die Nase vorne. Lukas Bauer sowie Pamela Veith siegten beim längeren Ostalb-​Panoramalauf.

Der im Vorjahr aufgestellte neue Teilnehmerrekord konnte heuer zwar nicht ganz bestätigt werden, dennoch gab es für die Organisatoren der. Lauterner Landschaftsläufe vom SV Lautern um Josef Hieber und Bernhard Deininger keinen Grund, um Trübsal zu blasen. „Die Anmeldezahlen waren auch dieses Jahr wieder toll, wir sind absolut zufrieden“, sagte Deininger, der in altbewährter Manier im Start– und Zielbereich wieder die Moderation übernahm und pünktlich umUhr am Sonntagmorgen den Startschuss gab zum Lappertallauf und Ostalb-​Panoramalauf. „Ein paar Läufer hin oder her ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die Läufer Spaß haben, wir ihnen eine gute Organisation liefern und sie deshalb gerne hierher kommen“, so Deininger weiter.Läuferinnen und Läufer waren beim Lappertallauf gemeldet, im Vorjahr waren es. MitFinishern konnte der Ostalb-​Panoramlauf überKilometer nicht ganz mithalten mit denaus. Bei den Nordic Walkern waren esund heuer, die auf der Lappertallauf-​Strecke walkten.Auch in diesem Jahr waren wieder die Spitzenläufer aus der Region dabei und war für Spannung gesorgt, wer am Ende in beiden Läufen das Rennen machen wird. Mehr dazu in der RZ vom. September.