Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 12. September 2017 Dienstag, 12. September 2017

76 neue Fachlehrer-​Anwärter am PFS

Drei statt bislang zwei Jahre dauert nun die Ausbildung zum Fachlehrer. Inzwischen liegen Erfahrungen mit der neuen Konzeption vor, in deren Genuss nun auch die Anwärter des Lehrgangs K 17 kommen. 76 angehende Fachlehrkräfte erhielten jetzt ihre Ernennungsurkunden.

Es geht beim Pädagogischen Fachseminar (PFS) nicht ohne Kürzel:Frauen und Männer gehören zum Kursmt (musisch-​technisch), die anderen zum KursSo (Sonderpädagogik), etwa je zur Hälfte in Schwäbisch Gmünd und an der PFS-​Außenstelle in Heilbronn. PFS-​Direktor Dr. Thomas Hertel begrüßte die Anwärter in der Aula der HfG am Bahnhofplatz. Kursist der zweite, der nach der neuen Konzeption ausgebildet wird. Diese, erläuterte Thomas Hertel ist durchgängig in Module gegliedert, und in diesen seien die zu erwerbenden Kompetenzen formuliert, einschließlich der Lehr– und Lernformen und der zur Verfügung stehenden Zeit. Modulprüfungen stehen jeweils am Ende. Der Wechsel zwischen theoretischer Ausbildung am Seminar und schulpraktischer Ausbildung sei beibehalten worden.