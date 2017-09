Sport | Freitag, 15. September 2017 Freitag, 15. September 2017

Hindernisrennen mit Annika Seefeld

Ganz nach dem berühmten Vorbild aus Schottland, dem „Tough Guy Race“, erfreuen sich die ultraschweren Hindernisrennen auch in Deutschland einer immer größeren Beliebtheit.

Und so folgten auch heuer wieder rundTeilnehmer dem Motto „Liebe Dreck, liebe Wahnsinn" des Motorman– Runs. Bei dieser Veranstaltung in der Nähe von Heilbronn mussten auf circaKilometern etwateils sehr spektakuläre Hindernisse überwunden werden. Absolute Zuschauermagnete waren dabei wieder die vielen Wasser– und Schlammdurchquerungen.Mit am Start war auch die Straßdorferin Annika Seefeld von der Laufgruppe der LG Staufen, welche man schon durchaus als Spezialistin und deutsche Topathletin für diese schweren Rennen bezeichnen kann. Dies konnte sie wieder deutlich unter Beweis stellen. Nach nur-Stunden konnte Seefeld den Sieg in der Frauenwertung erringen.