Sport | Sonntag, 17. September 2017 Sonntag, 17. September 2017

Torloses Unentschieden zwischen Waldstetten und Bargau

Galerie (1 Bild)

Fotos: edk

In den regulären 90 Minuten hatten sich der TSGV Waldstetten und der FC Bargau ein relativ unspektakuläres Derby geliefert. Doch dann folgte in der Nachspielzeit die Szene des Spiels, die die Gemüter erhitzte. Und bei der sich die Gäste von dem Schiedsrichtergespann um Schiedsrichter Benjamin Schmidt verschaukelt fühlten. Am Ende blieb es beim 0 : 0 -Unentschieden.

18

„So etwas habe ich noch nie erlebt“, redete sich der Bargauer Trainer Stefan Klotzbücher kurz nach dem Schlusspfiff in Rage. „Bis zu dieser letzten Aktion war es eine sehr gute Schiedsrichterleistung. Aber das war eine Frechheit, eine klarere Notbremse habe ich in meinen Leben noch nicht gesehen. Und klar im Strafraum war das Foul auch.“ FCB-​Abteilungsleiter Ralf Klotzbücher sprach kurzum von einer Farce.In der zweiten Minute der Nachspielzeit war es zu dieser diskussionswürdigen Szene des Spiels gekommen. Die bis dahin in der Offensive kaum in Erscheinung getretenen Bargauer erwischten zu weit aufgerückte Hausherren auf dem falschen Fuß. Luciano Falcone passte in die Tiefe auf den eingewechselten Christian Frey, der TSGV-​Schlussmann umkurvte und von diesem von den Beinen geholt wurde. Schiedsrichter Benjamin Schmidt zeigte ohne zu zögern auf den Elfmeterpunkt und Stegmaier die Gelbe Karte. Nach einer mehrminütigen Behandlungspause, Frey musste mit dem Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, nahm der Unparteiische noch einmal Rücksprache mit seinem Assistenten Nico Dolpp – und revidierte überraschend seine Entscheidung. Statt Elfmeter gab es Freistoß an der Strafraumgrenze, den Christian Kreutter, der sich den Ball kurz zuvor eigentlich schon auf den Elfmeterpunkt legen wollte, neben das Tor setzte. Mehr dazu in der RZ vom. September.