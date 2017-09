Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 17. September 2017 Sonntag, 17. September 2017

Weltkindertagsfest in Gmünd

Fotos: msi

Zehn Kindergrundrechte fasst Unicef, die Kinderrechtsorganisation der UNO zusammen. Darunter unter anderem das Recht auf Gleichbehandlung und der Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht. Auch das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Bildung und Ausbildung sowie das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung gehören dazu.

Das. Gmünder Weltkindertagsfest verband Freizeit, Spiel und Erholung mit der Erinnerung an all diese Rechte. Jahr für Jahr macht es sich der Arbeitskreis Weltkindertag zur Aufgabe die Rechte und Bedürfnisse von Kindern aufzuzeigen und einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Mit einem „Marktplatz der Möglichkeiten“, wie Bürgermeister Julius Mihm in seiner Begrüßung sagte, warteten zahlreiche Institutionen auf die Kinder und ihre Eltern und Großeltern. Traditionell begann das Fest mit den Rathausglocken und dem Lied „Halli, Hallo, Herzlich Willkommen“, das die Kinder des Kinderchores Lindach den Besucherinnen und Besuchern entgegen schmetterten.Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.