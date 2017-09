Sport | Montag, 18. September 2017 Montag, 18. September 2017

Der Gmünder Linkshänder und Nationalspieler Kai Häfner ist glücklich

Mit dem aktuellen Spitzenreiter TSV Hannover-​Burgdorf hat Kapitän Kai Häfner fünf Spiele gewonnen. Unter anderem gegen die Meisterfavoriten THW Kiel und Flensburg-​Handewitt. „Es war ein geiles Gefühl, gegen den THW Kiel auswärts zu gewinnen. In Kiel haben noch nicht viele Bundesligisten gewonnen und aus unserer Truppe zuvor noch kein Spieler“, sagt Kai Häfner im RZ-​Interview.

Die TSV Hannover-​Burgdorf und ihr Kapitän Kai Häfner überraschen in der. Bundesliga mit fünf Siegen nach fünf Spieltagen. Auch letztes Jahr überraschte Hannover mit einer super Hinrunde und Platz fünf zu Weihnachten, in der Rückrunde folgte eine Serie vonSpielen ohne Sieg. Haben Sie Angst vor einer Wiederholung?Nein. Die letzte Saison wurde ausführlich analysiert und ist abgehakt. Es gab mehrere Gründe für diese Negativserie, auch intern hatten wir zwei Probleme. Vor dieser Runde gab es ein neues Trainerteam und drei Neuzugänge auf zentralen Positionen. Fakt ist, dass wir letztes Jahr das Duell gegen Magdeburg nach fünf Toren Rückstand verloren hätten. Im Moment glauben wir aber an unsere Stärken und haben das Spiel am Sonntag gedreht.Die Belohnung ist aktuell Platz eins in der. Bundesliga mit zwei Siegen gegen die Meisterfavoriten aus Flensburg und Kiel. Unfassbar, oder?Zu Hause gegen Flensburg gelang uns ein tolles Spiel und in Kiel zu gewinnen, ist einfach das Größte für einen Bundesliga-​Handballer. Gegen den FC Bayern München des Handballs gewinnen nicht viele Mannschaften, vor allem nicht in Kiel.Mehr in der RZ am. September