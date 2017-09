Schwäbisch Gmünd | Montag, 18. September 2017 Montag, 18. September 2017

Erinnerungskultur in Gmünd: Tafel für Matthias Erzberger

Dass der einstige Reichsfinanzminister Matthias Erzberger gewissermaßen ein Gmünder ist, wissen nicht so viele. Strenggenommen hat er ja auch nur zwei Jahre als Schüler hier. Aber diese Lernzeit im Franziskaner hat ihn ohne Zweifel mitgeprägt, so dass auf alle Fälle eine Würdigung seiner Person durch eine Erinnerungstafel angebracht ist.

„Wo genau er in Gmünd gewohnt hat, weiß man nicht“, räumte Oberbürgermeister Richard Arnold vor der feierlichen Enthüllung der neuen Erinnerungstafel ein. Arnold dankte in diesem Zusammenhang dem Gmünder Arbeitskreis für Erinnerungskultur. Rundinteressierte Bürgerinnen und Bürger waren zur Enthüllung und zum anschließenden Vortrag von Dr. Christopher Dowe gekommen. Dowe ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Haus der Geschichte Baden-​Württemberg. Wissenswertes über das Leben und die Leistung desermordeten Zentrums-​Politikers steht am. September in der Rems-​Zeitung.