Schwäbisch Gmünd | Montag, 18. September 2017 Montag, 18. September 2017

Wer hat ein Herz für Radler in Not?

Galerie (1 Bild)

esc

Der Arbeitskreis Mobilität und Verkehr sucht Unterstützung. Einerseits Menschen, die eine Idee finanziell, also mit Spenden unterstützen, andererseits Menschen, die bereit sind ehrenamtlich zu helfen. Es geht darum im Stadtgebiet ein Netzwerk von Rad-​Notfallkoffern aufzubauen.

Thomas Kaiser und Erich Wenzel vom Arbeitskreis Mobilität und Verkehr präsentierten einen Rad-​Notfallkoffer, der nützliches Werkzeug und andere Utensilien enthält, die ein Radfahrer im Fall einer Panne braucht. Koffer dieser Art sollen an möglichst vielen Stellen im Stadtgebiet bereitgehalten werden. Dafür sucht der Arbeitskreis Gaststätten und andere Lokalitäten, die in den Abendstunden und am Wochenende geöffnet haben, und bereit sind, den Verleih der Rad-​Notkoffer zu übernehmen. Ebenso gesucht werden Sponsoren, die beim Kauf des Werkzeuges unterstützen. Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung