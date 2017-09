Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 20. September 2017 Mittwoch, 20. September 2017

Forum Elektromobilität: Lösen Elektro-​Autos das Problem?

Viele sehen in der Elektromobilität den einzig richtigen Weg, um Städte sauberer, leiser und vor allem lebenswerter zu machen. Aber funktioniert das tatsächlich? Und vor allem: Wann sind Elektroautos als alltagstaugliche Alternative zum Verbrennungsmotor bei der Mehrheit der Bevölkerung „angekommen“?

Die Industrie versicherten in der Gmünder Diskussions, dass ein Fortschreiten der E-​Mobiliät nicht zum Verlust von Arbeitsplätzen in Deutschland führen werde. Nicht einig war man sich auf dem Podium, ob es Sinn macht, Elektroautos zu bauen, die besonders leicht und auf die Nutzung in Innenstädten spezialisiert sind, oder ob es besser wäre, wenn die Elektroautos sowohl für die Kurz– als auch die Langstrecke geeignet sind. Einigkeit herrschte hingegen darüber, dass die Ladeinfrastruktur entscheidend sei. Bei den Zuhörer-​Fragen ging es nicht zuletzt darum, wie klimaschonend und umweltfreundlich Elektroautos wirklich sind. Darauf wurde geantwortet, dass Elektromobilität natürlich nur dann Sinn mache, wenn die Energie dafür aus regenerativen Quellen komme. Mehr über die Veranstaltung steht in der Rems-​Zeitung vom. September.