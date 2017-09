Sport | Freitag, 22. September 2017 Freitag, 22. September 2017

Volles Programm beim TSB Gmünd

Foto: Klaiber

Die Handballer des TSB Gmünd bestreiten am Samstag ihren ersten großen Heimspieltag der neuen Spielzeit 2017 /​ 18 – sechs Mannschaften präsentieren sich vor heimischer Kulisse in der Großen Sporthalle den eigenen Anhängern.

Der TSB-​Heimspieltag am Samstag, 23 .September im Überblick:

10 Uhr: Spieltag 4 + 1 der E-​Junioren

14 : 30 Uhr: TSB C-​Jugend – TV Altenstadt (Landesliga)

16 Uhr: TSB B-​Jugend – HSG Oberkochen-​Königsbronn (Württembergliga)

17 : 30 Uhr: TSB 2 – SG Hofen/​Hüttlingen 3 (Kreisliga A)

19 : 30 Uhr: TSB 1 – TSG Söflingen (BW-​Oberliga)

Drei Jugendmannschaften und die Zweite Mannschaft bestreiten ihre ersten Saisonheimspiele, ehe umUhr mit dem Oberliga-​Heimspiel gegen die TSG Söflingen der Höhepunkt erfolgt. Alle antretenden TSB-​Mannschaften freuen sich auf hoffentlich zahlreiche Zuschauer in der Großen Sporthalle. Der Startschuss erfolgt bereits umUhr mit dem Spieltag der E-​Junioren, ehe im direkten Anschluss die zwei Aushängeschilder des Gmünder Jugendhandballs in zwei interessanten und sportlich attraktiven Lokalderbys antreten: UmUhr hofft die C-​Jugend von Trainer Philipp Schwenk gegen den TV Altenstadt auf ihren ersten Landesliga-​Erfolg, nachdem man sich in der Vorwoche beim Saisonstart in Wangen mitgeschlagen geben musste. Die B-​Jugendlichen von Chefcoach Aaron Fröhlich hingegen siegten zuletzt in Herrenberg mitund wollen zuhause gegen die HSG Oberkochen-​Königsbronn einen perfekten Saisonstart in der Württembergliga besiegeln. UmUhr steht schließlich der Heimauftakt für die zweite Mannschaft des TSB auf dem Programm: Auch das Team der beiden Spielertrainer Matthias Czypull und Simon Frey ht in der Kreisliga A-​Partie gegen die SG Hofen/​Hüttlingen den zweiten Sieg im zweiten Spiel als Ziel.