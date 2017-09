Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 26. September 2017 Dienstag, 26. September 2017

Johanniskirche: Restaurierung früher fertig als gedacht

Foto: edk

Früher als ursprünglich gedacht, nämlich im Frühjahr 2019 , werden die Außenarbeiten an der Johanniskirche abgeschlossen sein. Aktuell wird an der Nordfassade gearbeitet, ab Frühjahr kommendes Jahr wird dann im letzten Schritt die Westfassade eingerüstet.

2020

Rund eineinhalb Jahre noch – dann wird der Blick auf die Johanniskirche wieder von allen Seiten freigegeben sein.War ursprünglich vorgesehen, die Arbeiten Anfangabzuschließen, dann ist bereits jetzt absehbar, dass dies früher der Fall sein wird. Was derzeit gemacht wird und was noch bevorsteht, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.