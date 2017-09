Schwäbisch Gmünd | Samstag, 30. September 2017 Samstag, 30. September 2017

20 Jahre Musical-​Kids

Galerie (3 Bilder)

Fotos: hostrup, nb

Die Frage nach den ganz großen und besonderen Momenten der vergangenen Jahre mündet bei jedem von ihnen zunächst in ein unbändiges Funkeln in den Augen – so viele schöne Erinnerungen sind es, die sich fest im Gedächtnis der Musical-​Kids verankert haben.

Die große Jubiläumsgala am. und. Dezember lässt viele dieser unvergesslich schönen Augenblicke aufleben. Momente, die sich in denJahren des Bestehens auch auf überZuschauer übertragen haben.Allein ein sonntäglicher Probenbesuch in der Werner-​Bruckmeier-​Halle in Täferrot macht sie spürbar, diese ganz besondere Magie der Musical-​Kids. Magie, die aber auch größte Konzentration erfordert. Was alles geprobt werden muss und an welche ganz besonderen Momente sich die langjährigen Darsteller erinnern, das steht in unserer Samstagsreportage.