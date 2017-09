Schwäbisch Gmünd | Montag, 04. September 2017 Montag, 04. September 2017

AfD-​Vorstand Meuthen in Gmünd

Zumindest bei der Anzahl der Teilnehmer lagen sie nahezu gleich auf: Vor dem Stadtgarten die Veranstaltung eines ganzen Bündnisses gegen die AfD mit rund 200 Besuchern, im Hans-​Baldung-​Grien-​Saal im Gmünder Stadtgarten der Auftritt des AfD-​Bundesvorsitzenden Dr. Meuthen mit etwas mehr als 200 Teilnehmern.

In der Sache aber lagen die Redner naturgemäß weit auseinander. Bevor Meuthen erst nach rund einer Stunde ans Rednerpult ging, hatten der AfD-​Ortsvereinsvorsitzende Gerd Zimmermann, Kreisvorsitzender Wolfgang Wacker, Bundestagskandidat Daniel Lindenschmid aus dem Wahlkreis Backnang/​Gmünd und der Polizist Martin Hess (Kandidat WK Ludwigsburg, Landesliste Platz sieben) dem Bundesvorsitzenden schon viele Themen „weggenommen“ und er meinte zu Beginn „ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, das war ja schon ein richtiges Feuerwerk an Argumenten für die AfD“. Thema des Abends war „Wofür steht die AfD“ und hier meinte Meuthen ganz profan „für eine grundlegend andere Politik“.Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.