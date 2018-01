Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 10. Januar 2018 Mittwoch, 10. Januar 2018

Gutscheinheft für Neubürger

Wer sich entschließt seinen Hauptwohnsitz nach Schwäbisch Gmünd zu verlegen, bekommt als Bonbon seit Jahresbeginn ein Gutscheinheft. Gmünder Unternehmen aus den verschiedensten Branchen bieten von kleinen Geschenken bis zu satten Rabatten eine Menge Vorteile.

„Gmünd ist eine wachsende Stadt“, betont Helmut Ott, Leiter dem Hauptamtes. „Wir haben stetig wachsende Einwohnerzahlen.“ Vor zehn Jahren wurde im damaligen Bildungsbericht der Stadt ein deutlicher Rückgang der Einwohnerzahlen bis heute prognostiziert. Doch es ist ganz offensichtlich anders gekommen. Auch wenn die Zuzüge in den vergangen drei Jahren leicht rückläufig waren, ist die Einwohnerzahl gewachsen. Das liegt unter anderem daran, dass weniger Menschen weg– als zugezogen sind. Mehr zu diesem Thema lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.