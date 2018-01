Sport | Freitag, 12. Januar 2018 Freitag, 12. Januar 2018

Kreisliga BII: SG Hohenstadt/​Untergröningen auf Platz eins

Die SG Hohenstadt/​Untergröningen grüßt mit elf Siegen aus 13 Spielen vom ersten Tabellenplatz der Kreisliga B II. Dabei gelang es der Mannschaft unter der Leitung des neuen Spielertrainers Ahmet Akin, vor allem durch attraktiven Offensivfußball zu überzeugen. Nach einer nahezu optimal verlaufenen Hinserie gilt es, in der Winterpause die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde zu stellen.

Das Prunkstück des Herbstmeisters ist unübersehbar die Offensive: MitToren ausSpielen, also einer Quote vonToren pro Spiel, sucht die Offensivpower des Tabellenführers SG Hohenstadt/​Untergröningen ihres Gleichen. Ein Wert, der nicht von ungefähr kommt, denn die Spielphilosophie des neuen Trainers steht für ein aggressives Pressing: „Wir stehen sehr hoch und machen viel Druck und daraus resultieren die vielen Tore“, erklärt Ahmet Akin.Die einzige Niederlage der Saison musste die SG am achten Spieltag gegen den Tabellenzweiten TSV Bartholomä einstecken. Das Ergebnis fiel dabei mitrecht deutlich aus. „An dem Tag ist eigentlich alles schief gelaufen“, reflektiert der Trainer und führt aus: „Wir waren den Kunstrasenplatz nicht gewohnt und haben direkt zu Beginn zwei individuelle Fehler gemacht. Später konnten wir nicht mehr ins Spiel finden, das hat uns dann einfach das Genick gebrochen. Im Nachhinein war das auf jeden Fall eine verdiente Niederlage.“ Was sich Ahmet Akin und die SG Hohenstadt/​Untergröningen für die am. März startende Rückrunde vornehmen, lesen Sie in der RZ vom. Januar.