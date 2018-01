Schwäbisch Gmünd | Samstag, 13. Januar 2018 Samstag, 13. Januar 2018

Buntes Faschingstreiben auf dem Schurrenhof

Fotos: Gerhard Nesper

Auf dem Campingplatz und dem Isländer Gestüt Schurrenhof fand am vergangenen Samstag bereits der 12 . überregional bekannte und beliebte Faschingsumzug statt. Wie immer pünktlich um 16 . 01 Uhr (in diesem Jahr nur unwesentlich später) gab der Organisator und Wirt der Höhengaststätte, Hans Stollenmaier, den Startschuss.

Angeführt von der Musikkapelle Wißgoldingen setzte sich der Umzug in Bewegung. Dann folgte der Hofstaat von Wisslenga und die in grün-​schwarz gekleideten Stuifa-​Hexa. Auch die Schurrenhof-​Schlümpfe mit blau angemalten Gesichtern, die Göppinger Schlössleskracher und Rudos Hölltalschützen mit ihren furchterregenden Masken waren wieder mit dabei. Die Gmünder AG Fasnet mit den Gardemädels und die Guggamusiker Überdruck Wetzgau mit einer beträchtlichen Anzahl an Schrägtonmusikern sorgten für ausgelassene Stimmung. Die Narrenzünfte aus Neuhausen-​Fildern und aus Untertürkheim waren ebenso für gute Laune verantwortlich. Die Salacher Hexen und Prinz Flori I. von Donzdorf wurden von den zahlreichen Zuschauern gebührend gefeiert. Ausführlicher Bericht in der Rems-​Zeitung am Montag.