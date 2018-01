Sport | Dienstag, 16. Januar 2018 Dienstag, 16. Januar 2018

Ralf Rangnick kommt nach Schwäbisch Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Einst war der deutsche Fußball gespickt von Charakterköpfen. Egal ob sie Beckenbauer oder Lattek hießen. Oder Stepanovic und Sundermann. Inzwischen sind die herausragenden Figuren rar geworden. Einer, der aber seit vielen Jahren zu den Querdenkern und herausstechenden Persönlichkeiten gehört, kommt aus Backnang.

10

10

04

2004

2005

2011

10

17

Die Rede ist vom Sportdirektor des Bundesligisten RB Leipzig, Ralf Rangnick. Am Samstag,. März, wird er der Stargast von „Zur Sache!“, dem Talk der WWG Autowelt und der Villa Hirzel, sein. Wie immer präsentiert von der Rems-​Zeitung.Während viele Trainer heutzutage wie aus dem Nichts erscheinen (und oftmals auch wieder verschwinden), hat Ralf Rangnick eine Vita, die sich „Von und Zu“ liest. Der Backnanger gehört zum Who-​is-​Who im deutschen Spitzensport. Und ist dabei auch gleichzeitig ein Querdenker, der sich jeder Diskussion und jeder noch so schwierigen Frage stellt.So auch, wenn er am. März in Schwäbisch Gmünd zu Gast sein wird. Dabei trifft er auf einen alten Bekannten. Einmal mehr wird Werner Hansch, die Stimme des Westens, durch den Abend führen. Hansch begleitete in seiner langen Karriere als Sportreporter über viele Jahre und Jahrzehnte den FC Schalke– den Rangnick gleich zweimal (vonbisund) coachte. Mit den Königsblauen holte er den einzigen großen deutschen Titel seiner Karriere als Trainer: den DFB-​Pokal. Mehr zu Ralf Rangnick und dem Talk am. März lesen Sie in der RZ vom. Januar.