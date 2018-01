Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 17. Januar 2018 Mittwoch, 17. Januar 2018

Was ändert sich bei den Notaren?

Wer wegen einer Erbschaft, eines Immobilienverkaufs oder aber einer Patienverfügung einen Termin beim Notar haben wollte, musste ab und an recht lange warten. Die Einführung eines neues Notar-​Systems soll dies alles einfacher und effektiver machen. Zumal es nun auch übersichtlicher ist.

Es gab bisher die Amtsnotare, freiberufliche Nur-​Notare sowie Rechtsanwälte, die gleichzeitig die Zulassung als Notar hatten. So mancher wusste bei dieser Konstellation nicht so recht, wer denn nun für was zuständig ist und an wen man sich als Bürgerin oder Bürger wenden kann. Dabei war diese Parallelität unterschiedlicher Notarsysteme eine Besonderheit in Baden-​Württemberg. Was sich seit Jahresanfang konkret geändert hat, wer in Gmünd nun als Notar zugelassen ist und in welchen Angelegenheiten man einen Notar in Anspruch nimmt, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung.