TSB Gmünd: Klarer Außenseiter gegen Pforzheim/​Eutingen

Durch die 27 : 37 -Auswärtsklatsche beim Abstiegskonkurrenten Neckarsulmer Sportunion sind die Handballer des TSB Gmünd mit einem herben Rückschlag in die zweite Saisonhälfte gestartet.

Doch die Aufgaben werden nicht einfacher, steht dem Drittletzten doch am Samstag,Uhr, in der Großsporthalle das Heimspiel gegen den Dritten SG Pforzheim/​Eutingen bevor.Sie hatten sich für den Rückrundenauftakt viel vorgenommen, mussten dann aber deutlich die Segel streichen. Doch Michael Hieber will rückblickend nicht nur festhalten, dass der TSB Gmünd selbst seinen Anteil hatte an der mitsehr deutlich ausgefallenen Abfuhr. „Man muss schon auch die Leistung des Gegners respektieren. Neckarsulm hat es richtig gut gemacht und verdient gewonnen. Selbst mit einer guten Leistung wäre es eng geworden.“ Dennoch muss der TSB-​Trainer einräumen, „dass wir in der Abwehr keinen Zugriff bekommen haben und in keine Zweikämpfe reingekommen sind. Da hat meine Mannschaft die nötige Leidenschaft vermissen lassen.“ Was Michael Hieber von seiner Mannschaft im Heimspiel gegen die SG Pforzheim/​Eutingen erwartet und wer ausfallen wird, lesen Sie in der RZ vom. Januar.