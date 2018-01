Schwäbisch Gmünd | Freitag, 19. Januar 2018 Freitag, 19. Januar 2018

Großdeinbach: Ideen der Bürger für mehr Sicherheit auf der Straße

Foto: gbr

Die Ortsdurchfahrt von Großdeinbach ist wegen der Kurven unübersichtlich – und die Breiten der Fahrbahn und der Gehwege reichen nicht aus, um dem gefahrlosen Miteinander von Autos, Radfahrern und Fußgängern Raum zu geben. Bürger haben sich dazu viele Gedanken gemacht.

Die Verkehrsentlastung durch den Gmünder Tunnel sei in Großdeinbach nicht in jenem Umfang eingetreten, wie man sich das erwartet habe. Immer noch werde die Strecke durch den Stadtteil als beliebte Verbindung vom Remstal in den nördlichen Alterkreis genutzt. Und nach wie vor komme es auf der Ortsdurchfahrt im Hauptort des Stadtteils tagtäglich zu gefährlichen Situationen. Von der Lärmbelastung ganz zu schweigen. Bürgerinnen und Bürger wollen diese Situation auf Dauer nicht so haben und suchen selbst nach Lösungen. Wie diese Ideen aussehen, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung!