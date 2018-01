Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 21. Januar 2018 Sonntag, 21. Januar 2018

Neujahrsempfang für Frauen

Fotos: esc

Der Festsaal im Prediger war zum Neujahrsempfang für Frauen in Schwäbisch Gmünd am Sonntag bis auf den letzten Platz besetzt. Die Gmünder Frauen genossen die Ansprachen, den Vortrag von Julia Korbik und die Musik mit der Steffi Kutil die Frauen von den Stühlen riss.

„Stand up oder: Die Welt durch die feministische Brille sehen“ – Die Berliner Journalistin Julia Korbik berichtete Erlebnisse und Erkenntnisse, die sie als bekennende Feministin. Um den Vortrag zu hören und um gemeinsam zu feiern, waren viele Frauen – ob Feministin oder auch nicht – zum Neujahrsempfang für Frauen nach Gmünd gekommen. Was es mit der feministischen Brille auf sich hat, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zzeitung.