Schwäbisch Gmünd | Montag, 22. Januar 2018 Montag, 22. Januar 2018

Mähroboter für Gmünder Sportplätze?

Foto: gvb

In privaten Gärten halten sie schon lange leise summend den Rasen kurz: Mähroboter. Neuerdings auch auf Sportplätzen. Die Stadtverwaltung macht sich Gedanken darüber, ob sich solche Maschinen für Gmünder Sportplätze lohnen.

Im letzten Sommer beobachteten Stadträte und Mitarbeiter der Verwaltung einen Mähroboter in Aktion, der auf dem Böbinger Sportplatz zugange ist. Die Böbinger Gemeinde-​Mitarbeiter waren voll des Lobes für die Maschine – die dort allerdings erst kurz im Einsatz war. Sie trägt den Namen „Etesia ETm“. Der Bau– und Umweltausschuss befasst sich am Mittwoch erneut mit dem Mähroboter. Mehr über Etesia in der RZ vom. Januar.