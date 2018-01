Sport | Donnerstag, 25. Januar 2018 Donnerstag, 25. Januar 2018

TSV Alfdorf/​Lorch kann sich im oberen Tabellendrittel festsetzen

Am Sonntag findet das nächste Heimspiel des TSV Alfdorf/​Lorch in der Württembergliga Nord gegen die Bundesligareserve der SG Bietigheim/​Metterzimmern statt. Anwurf ist um 17 Uhr in der Alfdorfer Sporthalle.

Der TSV Alfdorf/​Lorch ist gut in die Rückrunde gestartet. Auf den Auftaktsieg gegen Bottwartal folgte ein Remis in Schwaikheim. Trotz des guten Starts sind es allerdings gerade einmal vier Punkte Vorsprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Nun folgt das Heimspiel gegen eine ambitionierte junge Bundesligareserve. Das Hinspiel konnte der TSV im Oktober mitfür sich entscheiden. „Von diesem Endresultat waren die Bietigheimer und auch wir damals ein Stück weit überrascht“ sagt Daniel Wieczorek.Der Trainer des TSV Alfdorf/​Lorch erwartet einen starken Gegner – alle Positionen seien sehr gut besetzt. Jeder einzelne Spieler sei sehr gut ausgebildet. „Zudem haben sie torgefährliche Rückraumspieler in ihren Reihen.“ Wieczorek habe aber einen Plan ausgearbeitet und glaubt fest daran, den Hinrunden-​Sieg wiederholen zu können. „In der Abwehr brauchen wir den richtigen Zeitpunkt für den Schritt nach vorne und meine Torhüter müssen noch ein paar Bälle mehr halten im Vergleich zu den beiden letzten Begegnungen“, meint Wieczorek. Was der TSV-​Trainer vom eigenen Angriff am Sonntag erwartet, lesen Sie in der RZ vom. Januar.