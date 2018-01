Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 30. Januar 2018 Dienstag, 30. Januar 2018

Remstalgartenschau: „Maltesermeile“ an der Via Sacra?

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Beim Malteser Hilfsdienst Schwäbisch Gmünd reift eine weitere Idee für Bereicherung der Remstalgartenschau heran: „Maltesermeile“ an der geplanten Via Sacra.

Die Via Sacra folgt einem alten Pilger– und Andachtsweg zwischen Leonhardsfriedhof und St. Salvator. Zur Remstalgartenschau soll er für Bürger und Besucher Schwäbisch Gmünds vor allem Tradition und Geschichte der Kirchen– und Klosterstadt erschließen. Hierzu passen natürlich auch Vergangenheit des wohltätigen Malteser-​Ritterordens und die Gegenwart der modernen, katholisch orientierten Hilfsorganisation MHD. Da die Gmünder Malteser ihren Stützpunkt (Bild) direkt an der Via Sacra haben, würde dort eine informative „Malteser-​Meile“ prima zum Thema passen. Mehr zu der Idee am Dienstag in der Rems-​Zeitung.