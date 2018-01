Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 04. Januar 2018 Donnerstag, 04. Januar 2018

Noch keine Bewerbung fürs Gmünder Hallenbad

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Eigentlich würde die Bewerbungsfrist nächsten Donnerstag ablaufen. Doch bislang liegt der Stadt Schwäbisch Gmünd noch kein Angebot über den Bau und den Betrieb eines künftigen Hallenbades vor. Jedenfalls hat Pressesprecher Markus Herrmann keine entsprechende Information.

18

Es bestehe aber noch kein Anlass zur Sorge. Denn zum einen sei bei den in Frage kommenden Unternehmen aufgrund der vielen Feiertage rund um den Jahreswechsel nicht viel passiert, zum anderen habe die Stadt per Bekanntmachung im EU-​Amtsblatt bereits die Einreichungsfrist um eine Woche auf den. Januar verlängert.Ohnehin würden eingehende Angebote die Stadt zu nichts verpflichten. Darauf hatte der Gemeinderat größten Wert gelegt, als er die Ausschreibung Ende November mit großer Mehrheit beschloss. Es gehe darum, herauszufinden, ob „sich mit gleichbleibendem finanziellen Aufwand ein neues Bad mit deutlichem Mehrwert schaffen lässt“, wie es CDU-​Fraktionsvorsitzender Alfred Baumhauer damals betonte.Mehr dazu und vor allem, warum zwei derzeit als Alternativen genannte Standorte nicht in Frage kommen, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.