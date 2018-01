Ostalb | Freitag, 05. Januar 2018 Freitag, 05. Januar 2018

Am Montag beginnt die GOA mit der Christbaumabholung

Vom 8 . bis 19 . Januar holt die GOA die Christbäume an den örtlichen Sammelplätzen ab. Neben Mögglingen sind am Montag in Schwäbisch Gmünd das Hardt und die Kernstadt an der Reihe.

Die GOA teilt mit, dass die Abfuhr der Christbäume schon früh morgens umUhr beginnt. Darum ist es vorteilhaft, die Bäume spätestens am Vorabend zu den Sammelplätzen zu bringen. Was Sie dabei beachten müssen sowie wann und wo in den Städten und Gemeinden im Altkreis Schwäbisch Gmünd die Christbäume abgeholt werden, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.