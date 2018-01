Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 07. Januar 2018 Sonntag, 07. Januar 2018

Gmünder Neujahrsempfang: Kultiviertes Miteinander im Blickpunkt

Rund 1200 Gäste kamen am Sonntagabend zum traditionellen Neujahrsempfang der Stadt Schwäbisch Gmünd in den Stadtgarten. Es gab neben musikalischen Beiträgen auch eine kommunalpolitische Standortbestimmung.

Auch in diesem Jahr hatten wieder Stadtverwaltung und Stadtverband Musik und Gesang zu diesem betont bürgerschaftlichen Neujahrsfest eingeladen. Die Veranstaltung stand diesmal unter dem Leitthema „Europa“. Die Besucher erlebten nicht nur einen hochkarätigen Programmabend mit viel Musik, Gesang und Tanz (auch aus Partnerstädten), sondern auch zwei sehr nachdenklich, jedoch auch optimistisch stimmende Neujahrsansprachen von Oberbürgermeister Richard Arnold und Dr. Rudolf Böhmler. Beide gingen sehr hintergründig und auch aktuell auf die gesellschaftliche, kommunalpolitische und auch mediale Kultur des Miteinanders in Deutschland und speziell in Schwäbisch Gmünd ein. Viel Szenenbeifall gab es zu Hinweisen, wonach eine gute Diskussionskultur aktuell in Gmünd aus den Fugen geraten sei. Öffentliche Vorwürfe, wonach die Gmünder Politik von mafiösen Strukturen beinflusst sei, seien schlicht und einfach absurd. Dr. Böhmler: Fairer Streit um richtige Lösungen sei gut und wichtig, aber bitte ohne persönliche Anfeindungen und Verleumdungen. So gab OB Richard Arnold unter langanhaltendem Beifall im Hinblick auf die Protestbwegung im Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau zu verstehen, dass die Planung eines Seniorenpflegeheims dort an einem Waldrand doch ganz gewiss nicht den Bestand des heimischen Waldes in Frage stelle. Die Ansprachen standen auch unter dem zeichen der bevorstehenden Remstalgartenschau, für die im Foyer fleißig Werbung gemacht wurde. Ausfühlicher Bericht über den Neujahrsempfang im Stadtgarten am Montag in der Rems-​Zeitung.