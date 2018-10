Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 11. Oktober 2018 Donnerstag, 11. Oktober 2018

Zeiselberg: Bebauungsplan mehrheitlich beschlossen

Galerie (1 Bild)

Foto: sv

Bereits vor vier Wochen wollte der Gmünder Gemeinderat die Gastronomiebebauung auf dem Zeiselberg beschließen. Verärgert hatte Oberbürgermeister Richard Arnold diesen Tagesordnungspunkt vertagt (die RZ berichtete). Am Mittwoch nun hat der Gemeinderat den Bebauungsplan mehrheitlich beschlossen. Dem Beschluss voraus gingen erneut emotionale Diskussionen.

Der Zeiselberg gehöre zu den prägendsten Elementen des Gesichts von Gmünd, so Bürgermeister Julius Mihm. Der bisherige Dornröschenschlaf werde eindeutig von vielen Menschen als Missverhältnis wahrgenommen. Er sprach von einem schlüssigen Konzept, „bis auf den Dezimeter präzise“ und bat um Zustimmung, die Ganzjahresgastronomie möglich zu machen. Rückendeckung gab es von vielen Stadträten, aber nicht von allen. Wie diese sich im einzelnen äußerten, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!