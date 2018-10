Schwäbisch Gmünd | Montag, 15. Oktober 2018 Montag, 15. Oktober 2018

Stricken für die Nächstenliebe

„Ich habe in den 21 Jahren, die ich nun schon beim Strickkreis dabei bin, weit über 1000 Pullover gestrickt“, erzählt Lilli Helmbrecht, die am längsten von allen Strickerinnen dabei ist. Sieben Frauen treffen sich regelmäßig jeden Montag von 14 bis 16 Uhr in der Spitalmühle um gemeinsam zu stricken.

Seit rund zehn Jahren geben sie alles, was sie produzieren, an Michael Gromer, den Vorsitzenden des Vereins Agape. „Agape ist griechisch und bedeutet Nächstenliebe. Wir sind überzeugte Christen, und wir wollen diese Nächstenliebe in die Tat umsetzen“, betont Gromer. Er holt zweimal im Jahr alles, was der Strickkreis in sechs Monaten herstellt, ab. Was mit den Arbeiten passiert, können Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung lesen.

